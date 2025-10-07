freaky friday disponibile in digitale e vod

Il ritorno del film Freakier Friday rappresenta un momento di grande interesse per gli appassionati di cinema, soprattutto dopo l’ampio successo delle recenti uscite in streaming di sequel legati a produzioni classiche. Dopo oltre due decenni dalla prima pellicola, questa nuova versione ha ottenuto una distribuzione esclusivamente cinematografica, suscitando entusiasmo tra il pubblico e la critica. Ora, con l’uscita in digitale, è possibile fruire della commedia in modo più comodo e immediato, ampliando così il suo raggio di visibilità. freakier friday ora disponibile in digitale. Dal 7 ottobre 2025, Freakier Friday può essere acquistato o noleggiato su numerose piattaforme digitali come YouTube, Apple TV, Fandango At Home e Amazon. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

