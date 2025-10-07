Fratoianni a Open dopo la batosta in Calabria | Il Campo largo? Abbiamo tanto in comune ma sembriamo sempre in ritardo prima del voto – L’intervista

Open.online | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quanto regge ancora lo slogan di Elly Schlein, «testardamente unitari»? I risultati delle regionali in Calabria fanno traballare l’alleanza di centrosinistra: quel “campo largo” che tiene insieme Partito democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle sembra mostrare segni di fatica. I risultati danno il Pd fermo al 13,6%, il M5S non cresce (6,4%) e la lista del candidato Tridico si attesta al 7,6%. Delude Avs, che si ferma al 3,9%, sotto la soglia di sbarramento. Così, dopo una giornata di analisi, silenzi e malumori, dai leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, arriva una presa di coscienza: «L’impressione è che il campo progressista risulti il frutto di improvvisazione» occorre dunque «insistere, ma serve un cambio di passo che non può più essere rinviato». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fratoianni - open

Fratoianni a Open dopo la batosta in Calabria: «Il Campo largo? Abbiamo tanto in comune, ma sembriamo sempre in ritardo prima del voto» – L’intervista - Sulla sconfitta alle Regionali calabresi: «Forse le proposte non sono state abbastanza convincenti, ma ci s ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Fratoianni Open Dopo Batosta