Fratelli d' Italia ufficializza la candidatura di Cirielli a governatore della Campania

Casertanews.it | 7 ott 2025

La tanto attesa fumata bianca è finalmente arrivata. Edmondo Cirielli è stato ufficialmente candidato da Fratelli d'Italia come governatore della Campania. La Lega ha già accolto con favore la notizia, mancherebbe, in teoria, il via libera definitivo di Forza Italia, sempre orientata alla. 🔗 Leggi su Casertanews.it

