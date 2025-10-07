Fratelli d' Italia ufficializza la candidatura di Cirielli a governatore della Campania
La tanto attesa fumata bianca è finalmente arrivata. Edmondo Cirielli è stato ufficialmente candidato da Fratelli d'Italia come governatore della Campania. La Lega ha già accolto con favore la notizia, mancherebbe, in teoria, il via libera definitivo di Forza Italia, sempre orientata alla. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Fratelli d'Italia ufficializza la candidatura di Cirielli a governatore della Campania - Il partito di Governo sceglie il viceministro agli Affari Esteri per provare a contendere la guida della Regione al 'campo largo' ... casertanews.it scrive
Elezioni Regionali Campania, Fratelli d’Italia ufficializza la candidatura a presidente di Cirielli - “Il candidato che Fratelli d’Italia sosterrà per la presidenza della Regione Campania è il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli. Lo riporta strettoweb.com