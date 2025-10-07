Fratelli d' Italia cresce ancora | è oltre il 30 per cento Pd e M5S in calo Il sondaggio

L'ultimo rilevamento di Swg per TgLa7, effettuato tra il 1 e il 6 ottobre, fa emergere, ancora una volta, un quadro positivo per il partito della premier Giorgia Meloni: Fratelli d'Italia è cresciuto dello 0,3 per cento e arriva così al 30,8 per cento. Tra i partiti del centrodestra si registra un calo della Lega, che passa dal 9 all'8,8 per cento, mentre Forza Italia resta stabile all'8 per cento. Il divario tra il Partito Democratico e Fratelli d'Italia si allarga: il Pd cala dello 0,2 per cento e si attesta così sul 21,9 per cento; dinamica simile per il Movimento 5 Stelle, che, con una perdita dello 0,1 per cento, arriva al 13,6. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Fratelli d'Italia cresce ancora: è oltre il 30 per cento. Pd e M5S in calo. Il sondaggio

