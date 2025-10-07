Fratelli d' Italia annuncia | Cirielli sarà il candidato del centrodestra in Campania
Fratelli d'Italia annuncia: Edmondo Cirielli sarà il candidato per il centrodestra alle regionali in Campania. Come anticipato dal Foglio, il viceministro degli Esteri ha accettato di essere lo sfidante dell'ex presidente della Camera, il 5 Stelle Roberto Fico. "Lo faccio con orgoglio per la mia terra, ma anche perché sono convinto che il centrodestra possa dare una diversa possibilità alla Campania. Ovviamente ringrazio per la fiducia che mi ha dato la presidente Meloni", ha detto Cirielli rispondendo alle domande dei giornalisti a Napoli, a margine di un convegno ospitato nella sala conferenze del rettorato dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
