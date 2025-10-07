Fratelli d’Italia a caccia di pezzi grossi | pesca Santangelo dal centrosinistra

Tempo di lettura: 2 minuti Colpo di scena nella politica campana: il consigliere regionale Vincenzo Santangelo abbandona il centrosinistra per passare al centrodestra, approdando direttamente tra le fila di Fratelli d’Italia, il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni. La notizia, circolata già da alcune ore, è stata confermata da diverse fonti politiche e di partito. Santangelo avrebbe ormai dato il via alla sua campagna elettorale “in salsa meloniana”, partecipando ad appuntamenti pubblici e incontri ufficiali con esponenti di FdI. Il passaggio dell’ex esponente del centrosinistra cambia sensibilmente gli equilibri in vista delle elezioni regionali in Campania, dove Fratelli d’Italia sta mettendo a punto le ultime caselle delle proprie liste elettorali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

