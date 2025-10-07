Frascati Scherma Bulcao vince la prova satellite in patria

Frascati (Rm) – Gli atleti del Frascati Scherma stanno già ingranando. Nel fine settimana appena messo alle spalle sono state diverse le soddisfazioni ottenute dai portacolori del club tuscolano. A Rio de Janeiro (Brasile) si è tenuta una prova satellite di fioretto dedicata agli Assoluti e la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

