Francia ultima chance per Lecornu | Macron gli affida i negoziati finali Oggi prime convocazioni

Feedpress.me | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier dimissionario della Francia, Sébastien Lecornu, a cui il presidente Emmanuel Macron ha dato 48 ore di tempo per trovare una soluzione alla crisi politica che attraversa il Paese, ha convocato «ciascuna delle forze politiche» a Matignon tra oggi pomeriggio e domani mattina: è quanto si legge in una nota diffusa dai servizi del primo ministro dimissionario. Secondo la nota diffusa da Matignon,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

francia ultima chance per lecornu macron gli affida i negoziati finali oggi prime convocazioni

© Feedpress.me - Francia, ultima chance per Lecornu: Macron gli affida i negoziati finali. Oggi prime convocazioni

In questa notizia si parla di: francia - ultima

Addio anche al Senegal: la Francia chiude l’ultima base in Africa occidentale

L’Italia può vincere il medagliere di scherma? Decisiva l’ultima giornata (che non sarà oggi): sfida a USA e Francia

Francia, “ultima spiaggia”o terzo premier in un anno?

francia ultima chance lecornuFrancia, ultima chance per Lecornu: Macron gli affida i negoziati finali. Oggi prime convocazioni - Il premier dimissionario della Francia, Sébastien Lecornu, a cui il presidente Emmanuel Macron ha dato 48 ore di tempo per trovare una soluzione alla crisi ... Riporta msn.com

francia ultima chance lecornuLecornu lascia. Macron, '48 ore per uscire dalla crisi' - Il presidente francese gli affida i negoziati dell'ultima chance fino a mercoledì. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Francia Ultima Chance Lecornu