Il premier dimissionario della Francia, Sébastien Lecornu, a cui il presidente Emmanuel Macron ha dato 48 ore di tempo per trovare una soluzione alla crisi politica che attraversa il Paese, ha convocato «ciascuna delle forze politiche» a Matignon tra oggi pomeriggio e domani mattina: è quanto si legge in una nota diffusa dai servizi del primo ministro dimissionario. Secondo la nota diffusa da Matignon,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Francia, ultima chance per Lecornu: Macron gli affida i negoziati finali. Oggi prime convocazioni