Francia Premier per un giorno

Quotidiano.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E sono cinque! Dopo Élisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier e François Bayrou, Sébastien Lecornu è il quinto presidente del Consiglio francese – in meno di due anni – a cadere nel baratro di Matignon. Nominato da Macron appena 27 giorni fa, avrebbe dovuto presentare ufficialmente ieri mattina l’elenco dei nuovi ministri: invece ha presentato le proprie dimissioni. Passerà alla storia, povero Lecornu, per aver battuto il record della più breve durata di un governo in Francia: poco più di 13 ore, esattamente 836 minuti. Domenica sera sembrava tutto pronto: 18 ministri di centrodestra, tra cui diversi macronisti, erano pronti per la cerimonia d’insediamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

francia premier per un giorno

© Quotidiano.net - Francia Premier per un giorno

In questa notizia si parla di: francia - premier

Francia, la manovra del premier Bayrou colpisce malati e sanità: “responsabilizzare i pazienti” per tagliare 5,5 miliardi di spesa

Kolo Muani Juve, dalla Francia tuonano: la Premier torna alla carica, questo club è pronto a offrire un trasferimento a titolo definitivo al Psg! Cosa sta accadendo

Kolo Muani Juventus, dalla Francia sono convinti: quel club di Premier League è forte sul francese! I prossimi giorni potrebbero essere quelli dell’offerta ufficiale. Ultimissime

francia premier giornoFrancia nel caos: anche il nuovo premier Lecornu dà le dimissioni 12 ore dopo aver consegnato la lista dei ministri - Nominato da Macron, ha lasciato l'incarico dopo aver consegnato la lista dei ministri. Secondo ilfattoquotidiano.it

francia premier giornoCaos in Francia: il premier Lecornu rassegna le dimissioni. Da nuove elezioni al passo indietro di Macron: cosa può succedere ora - Lecornu passa alla storia come il primo ministro con il mandato più breve della Quinta Repubblica ... Scrive tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Francia Premier Giorno