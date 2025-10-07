E sono cinque! Dopo Élisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier e François Bayrou, Sébastien Lecornu è il quinto presidente del Consiglio francese – in meno di due anni – a cadere nel baratro di Matignon. Nominato da Macron appena 27 giorni fa, avrebbe dovuto presentare ufficialmente ieri mattina l’elenco dei nuovi ministri: invece ha presentato le proprie dimissioni. Passerà alla storia, povero Lecornu, per aver battuto il record della più breve durata di un governo in Francia: poco più di 13 ore, esattamente 836 minuti. Domenica sera sembrava tutto pronto: 18 ministri di centrodestra, tra cui diversi macronisti, erano pronti per la cerimonia d’insediamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Francia Premier per un giorno