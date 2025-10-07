Roma, 7 ottobre 2025 – “Un Lecornu bis è costituzionalmente fattibile, ma se dovessi fare una lista delle opzioni, la meno peggio – spiega il politologo francese Yves Mény – sarebbe nominare un nuovo primo ministro, con il rischio, però, che la crisi di questi giorni si ripresenti dopo poche settimane o mesi”. Professore, le altre ipotesi quali sono? “La seconda è lo scioglimento dell’Assemblea nazionale, con la possibilità di non avere una maggioranza o di averne una a trazione Rassemblement National, che rischia di generare un caos politico che potrebbe riversarsi sulle strade”. E la terza? “Le dimissioni di Macron, ma mi sembra la più improbabile”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Francia nel caos, il politologo Mény. “È una crisi di sistema, ma Macron non lascerà”