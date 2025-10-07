Francia nel caos il politologo Mény È una crisi di sistema ma Macron non lascerà
Roma, 7 ottobre 2025 – “Un Lecornu bis è costituzionalmente fattibile, ma se dovessi fare una lista delle opzioni, la meno peggio – spiega il politologo francese Yves Mény – sarebbe nominare un nuovo primo ministro, con il rischio, però, che la crisi di questi giorni si ripresenti dopo poche settimane o mesi”. Professore, le altre ipotesi quali sono? “La seconda è lo scioglimento dell’Assemblea nazionale, con la possibilità di non avere una maggioranza o di averne una a trazione Rassemblement National, che rischia di generare un caos politico che potrebbe riversarsi sulle strade”. E la terza? “Le dimissioni di Macron, ma mi sembra la più improbabile”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: francia - caos
Sfiduciato Bayrou, la Francia nel caos
Caos dazi, Poste Italiane: «Stop all’invio di pacchi negli Usa dal 23 agosto». A quali merci si applica. Perché anche Francia e Germania hanno sospeso
La sfiducia, la mozione contro Macron e tagli da 44 miliardi: perché la Francia rischia il caos
Lecornu lascia, terzo premier in un anno. Francia nel caos. L'appello di Macron: nuove trattative fino a mercoledì | Gli scenari - X Vai su X
Meno di 24 ore dopo la presentazione della sua squadra di governo, il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni (accettate da Macron): il suo mandato è durato 27 giorni, la Francia nel caos politico-istituzionale Vai su Facebook
Francia nel caos, il politologo Mény. “È una crisi di sistema, ma Macron non lascerà” - “Se vincesse il Rassemblement National c’è il rischio di proteste violente” ... Come scrive quotidiano.net
Francia, quasi 500 fermi per ‘Blocchiamo tutto’. Violenti scontri a Parigi: in fiamme palazzo vicino a Les Halles, chiusi anche il Musée d'Orsay e parte del Louvre - Francia nel caos oggi per le proteste legate al movimento "Blocchiamo Tutto", indetto per esprimere la rabbia sociale nel mezzo di una crisi politica: finora sono state ... quotidiano.net scrive