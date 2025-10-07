Francia Mélenchon | ‘valutare mozione destituzione di Macron’
PARIGI – La France Insoumise (LFI), in seguito alle dimissioni del premier Sébastien Lecornu, chiede l”’esame immediato” della mozione di destituzione del presidente, Emmanuel Macron ”Dopo le dimissioni di Sébastien Lecornu, chiediamo l’esame immediato depositata da 104 deputati per la destituzione di Emmanuel Macron”, scrive in un messaggio pubblicato su X il leader del partito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: francia - lenchon
Impeachment Macron: 104 deputati firmano “mozione di destituzione”/ Cosa succede ora in Francia - La crisi politica si intreccia con quella economica in Francia, dove però il presidente Emmanuel Macron è alle prese anche con la richiesta di impeachment firmata da oltre cento parlamentari. Riporta ilsussidiario.net