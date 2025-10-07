La crisi politica in Francia si infiamma. Il presidente Emmanuel Macron ha chiesto al primo ministro dimissionario Sébastien Lecornu di proseguire le “trattative finali” per cercare di formare una coalizione. Tuttavia il presidente si trova più isolato che mai. Francia, Lecornu si avvia verso le consultazioni. Il primo ministro dimissionario ha concordato con i suoi alleati a Matignon di “concentrare” le discussioni sul bilancio per il 2026 e sul futuro della Nuova Caledonia, arcipelago francese nel Pacifico meridionale. Ha anche invitato tutti i partiti politici a incontrarlo entro mercoledì mattina. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Francia, Macron sempre più isolato