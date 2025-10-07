Sono ore di riflessione per Emmanuel Macron. Le dimissioni ieri, 6 ottobre 2025, del primo ministro Sébastien Lecornu, dopo appena 27 giorni di governo, hanno sancito l’inizio del momento più delicato per il presidente francese dall’elezione all’Eliseo otto anni fa. Dopo un lungo colloquio con Lecornu, Macron ha chiesto di condurre “degli ultimi negoziati da ora fino a mercoledì sera” per “definire una piattaforma d’azione e di stabilità per il Paese”. Una richiesta che il premier dimissionario ha accettato: “Mercoledì sera dirò al capo dello Stato se ciò sarà possibile o no, affinché possa trarne tutte le conclusioni del caso”, ha fatto sapere Lecornu su X. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, Macron a Lecornu dopo le dimissioni: “Conduci gli ultimi negoziati”