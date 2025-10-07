Francia | Lecornu accetta la richiesta di Macron di proseguire i negoziati con le forze politiche

Caos politico in Francia dopo le dimissioni lampo del primo ministro Sébastien Lecornu. Il premier dimissionario accetta la richiesta del presidente Emmanuel Macron di proseguire i negoziati con le forze politiche fino all’8 ottobre per definire una piattaforma comune di azione. Francia: caos dopo le dimissioni di Lecornu La Francia è entrata in un caos . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

