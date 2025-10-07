Francia in crisi Al via nuovo giro di consultazioni

Crisi a Parigi. Al via un nuovo giro di consultazioni. Il premier dimissionario Lecornu, a cui Macron ha dato 48 ore di tempo per una soluzione, ha convocato le forze politiche fra oggi e domani a Matignon. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Francia in crisi. Al via nuovo giro di consultazioni

francia - crisi

