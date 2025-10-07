Francia ex premier Philippe prende le distanze da Macron | Indica elezioni presidenziali anticipate urge uscire da crisi politica

"L’uscita dalla crisi – ha affermato Philippe– sta nelle mani del presidente". "Non faremo durare ciò che viviamo da sei mesi per altri 18 mesi, sarebbe troppo lungo", ha dichiarato, parlando di un "gioco politico desolante" La crisi politica in Francia si aggrava, e con le dimissioni del pre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

francia ex premier philippeFrancia, si aggrava la crisi politica: per l'ex premier Philippe Macron dovrebbe dimettersi - L'ex premier francese Édouard Philippe ha detto che secondo lui Macron dovrebbe annunciare le elezioni presidenziali anticipate una volta che la Francia avrà approvato il bilancio per il prossimo anno ... msn.com scrive

Francia: Lecornu convoca le forze politiche a Matignon - Il premier dimissionario francese Sébastien Lecornu, a cui il presidente Emmanuel Macron ha dato 48 ore di tempo per trovare una soluzione alla crisi politica, ha convocato "ciascuna delle forze polit ... Lo riporta swissinfo.ch

