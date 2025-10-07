Francia e Regionali lo dimostrano | agli elettori non piacciono i parolai

Laverita.info | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I flop del governo Lecornu e del campo largo pure in Calabria confermano che le presunte alchimie politiche non bastano per convincere i cittadini. I quali, transalpini o italiani, non si fan abbindolare dalle chiacchiere. 🔗 Leggi su Laverita.info

In questa notizia si parla di: francia - regionali

