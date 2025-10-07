Emmanuel Macron si ritrova senza primo ministro, ma i problemi della Francia non si fermano al governo. La crisi economica attanaglia Parigi e le ultime proiezioni sono a dir poco allarmanti: il Paese ha il peggiore buco di bilancio dell’Eurozona. Come riportato dagli esperti, infatti, il deficit transalpino è previsto essere il più alto nel 2026, attestandosi al 5,7 per cento. Restando al 2025, il deficit è al 5,6 per cento: la Francia spende più di quanto incassa quasi per sei punti percentuali. Numeri significativi, considerando che è il doppio rispetto all’Italia (3 per cento): uno scenario che dieci anni fa sarebbe sembrato impossibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Francia, crisi senza fine: avrà il peggior deficit dell'Eurozona nel 2026