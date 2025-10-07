Francia ancora nel caos corsa contro il tempo per Lecornu

La Francia è piombata in un caos politico senza precedenti.

Sfiduciato Bayrou, la Francia nel caos

Francia nel caos, il politologo Mény. “È una crisi di sistema, ma Macron non lascerà”

Caos dazi, Poste Italiane: «Stop all’invio di pacchi negli Usa dal 23 agosto». A quali merci si applica. Perché anche Francia e Germania hanno sospeso

Francia nel caos, il politologo Mény. "È una crisi di sistema, ma Macron non lascerà" - "Se vincesse il Rassemblement National c'è il rischio di proteste violente"

Francia, Sebastien Lecornu si dimette: "Non ci sono le condizioni per essere premier" - Attal: "Non capisco più le decisioni del presidente" "Come molti francesi, non capisco più le decisioni del Presidente della Repubblica: c'è stato lo scioglimento e da allora ci sono state decisioni"