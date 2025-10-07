Francesco Renato Mele lascia Webuild per diventare Cfo di Campari
Francesco Renato Mele rassegna le dimissioni dal Cea di Webuild, società italiana leader nel settore delle costruzioni e dell’ingegneria, a seguito di nuovi impegni professionali che lo vedono ora ricoprire il ruolo di Chief Financial Officer di Campari. Formalmente l’uscita di Mele avviene nel momento in cui il consiglio d’amministrazione nomina il suo sostituto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
