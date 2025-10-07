Francesco Rana si sfoga al Grande Fratello | Donatella ha detto cose gravi

Nella notte Francesco Rana sbotta contro Donatella Mercoledisanto, cosa ha detto al Grande Fratello. Non c’è simpatia tra Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto e ieri sera lo hanno chiaramente ammesso nella casa del  Grande Fratello,  nei giorni scorsi lui si era già sentito offeso a causa sua e nelle scorse ore si è lasciato andare ad un nuovo sfogo. Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del reality condotto su Canale 5 da Simona Ventura, la gieffina ha nominato Francesco dicendo: “Nomino lui perché non ci sopportiamo proprio, nonostante sia un pugliese. Sì, siamo a pochi km di distanza, ma non ci tolleriamo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

