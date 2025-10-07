Si sta per alzare il sipario nei massimi Campionati italiani di pallanuoto maschile e femminile. Ci aspetta una stagione diversa dal solito, complice le nuove norme regolamentari che finalmente entrano in vigore anche per i club ed una Serie A1 che sarà condizionata dai prossimi Campionati Europei, curiosamente in scena durante il periodo invernale. A parlare di questo tema, ma anche di tanto altro, è stato Francesco Postiglione, opinionista di RAI Sport e Waterpolo Channel intervenuto ai microfoni di Waterpolo Preview, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport. In prima battuta il giornalista ha dato la sua impressione sul Campionato che verrà: “ Mi aspetto un Campionato avvincente, divertente e soprattutto anche di qualità, nel quale arrivano finalmente anche le nuove regole che lo scorso anno abbiamo visto soltanto in chiave Nazionale maschile e femminile: ci sarà quindi un gioco più veloce, più rapido, gli arbitri dovranno essere bravi nello star dietro ad una maggiore rapidità, a un numero di azioni più elevato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Postiglione: “Il Settebello deve fare quadrato. Alla Nazionale serve che arrivi qualità dal Campionato”