Francesco Renato Mele ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione di Webuild, gruppo italiano attivo nelle grandi opere infrastrutturali, per assumere il ruolo di Chief Financial Officer di Campari. La decisione avrà effetto con la nomina del suo sostituto. Webuild ha precisato che Mele, amministratore non esecutivo e non indipendente, non faceva parte di alcun comitato interno né possiede azioni della società. Chi è Francesco Mele: nel 2003 in Goldman Sachs aveva seguito l’acquisizione di Aperol. Il passaggio segna una nuova tappa nella carriera di Mele, che approda a Campari in un momento di riorganizzazione dei vertici e di rafforzamento della strategia finanziaria del gruppo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Francesco Mele lascia Webuild dopo la nomina in Campari