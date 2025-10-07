Francesco De Simone operaio morto nel Napoletano Le prime ipotesi | lavoro in nero e cantiere non in regola

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, Francesco De Simone, l'operaio di 61 anni morto oggi sul lavoro a Trecase, non aveva regolare contratto, mentre il cantiere era sprovvisto di autorizzazioni. Proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

francesco de simone operaioFrancesco De Simone, operaio morto nel Napoletano. Le prime ipotesi: lavoro in nero e cantiere non in regola - Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, Francesco De Simone, l'operaio di 61 anni morto oggi sul lavoro a Trecase, non aveva regolare contratto ... Riporta fanpage.it

francesco de simone operaioMuore operaio di 61 anni a Trecase, grave un altro operaio a Nola - È morto a 61 anni Francesco De Simone, muratore di Pimonte, travolto da una trave in muratura mentre lavorava in un’abitazione privata di Trecase, in via Capitano Rea. Secondo videonola.tv

