Francesco Danieli le opere del pittore del vero esposte nella storica dimora di Buttrio

Nel cuore del Friuli ha da pochi giorni aperto le sue porte una storica abitazione, pervasa dallo “spirito” del verismo: è Casa Danieli a Buttrio, sede della Fondazione Luigi Danieli, a lungo riferimento di vita per la famiglia Danieli – Beltrame che aveva arredato le sue stanze con le opere di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it