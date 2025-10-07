Francesco Bagnaia prima si sfoga e poi si scusa a Mandalika | relazione con Ducati a un bivio e l’ascesa di Aldeguer…
Situazione un po’ schizofrenica tra Ducati e Francesco Bagnaia. A Motegi (Giappone) sembrava che il piemontese e la scuderia di Borgo Panigale avessero trovato la via definitiva per consentire a Pecco di essere veloce sulla mai compresa GP25. Neanche il tempo di metabolizzare pole e vittorie nella Sprint e del GP che Indonesia il pilota di Chivasso è finito nel buco nero. I soliti problemi di inserimento in frenata e di stabilità si sono ripresentati e così Bagnaia da cigno è tornato brutto anatroccolo, concludendo le sue qualifiche al 16° posto e giungendo ultimo nella Sprint a quasi 30? dall’amico in Aprilia, Marco Bezzecchi. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: francesco - bagnaia
MotoGP, Francesco Bagnaia: “Contento del podio in Germania, a Brno vado alla caccia del grip al posteriore”
MotoGP, Francesco Bagnaia: “Attendo con impazienza questa gara, posso fare molto bene qui”
Francesco Bagnaia infuriato: “Non mi hanno messo la media al posteriore. Già ho problemi, se poi ci complichiamo la vita…”
Le dichiarazioni di Francesco Bagnaia che non ha parlato alla stampa Il pilota italiano ha lasciato una nota audio dove chiede scusa al team ?Scopri di più nell'articolo A cura di Simone Massari Vai su Facebook
Achille Lauro, Flavia Pennetta e Francesco Bagnaia, primi tedofori dei Giochi Invernali di Milano Cortina - X Vai su X
“È inaccettabile, spiegatemi. In teoria è la stessa moto del Giappone”: lo sfogo di Bagnaia dopo l’ultimo posto - Il pilota Ducati chiede spiegazioni al team dopo una prestazione disastrosa: "Teoricamente è la stessa moto del Giappone" ... ilfattoquotidiano.it scrive
Tardozzi: “Bagnaia è devastato prima di tutto come persona. Noi continuiamo a credere in lui, ma vanno fatte analisi profonde” - Davide Tardozzi ha commentato la prestazione insufficiente di Francesco Bagnaia, caduto quando era addirittura dietro Somkiat Chantra ... Segnala formulapassion.it