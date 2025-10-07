Francesco Bagnaia prima si sfoga e poi si scusa a Mandalika | relazione con Ducati a un bivio e l’ascesa di Aldeguer…

Situazione un po’ schizofrenica tra Ducati e Francesco Bagnaia. A Motegi (Giappone) sembrava che il piemontese e la scuderia di Borgo Panigale avessero trovato la via definitiva per consentire a Pecco di essere veloce sulla mai compresa GP25. Neanche il tempo di metabolizzare pole e vittorie nella Sprint e del GP che Indonesia il pilota di Chivasso è finito nel buco nero. I soliti problemi di inserimento in frenata e di stabilità si sono ripresentati e così Bagnaia da cigno è tornato brutto anatroccolo, concludendo le sue qualifiche al 16° posto e giungendo ultimo nella Sprint a quasi 30? dall’amico in Aprilia, Marco Bezzecchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

