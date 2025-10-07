Francesca sconvolge il Grande Fratello il drammatico racconto
News tv. nella notte – Il Grande Fratello non è solo strategia, nomination e sfide di share. A volte diventa lo specchio di ferite invisibili, quelle che pesano molto più di qualsiasi televoto. È successo nella seconda puntata, quando una concorrente ha trovato il coraggio di aprire un cassetto che teneva chiuso da anni: dentro c’erano violenza, dolore, e una forza di sopravvivenza che nasce solo dopo aver toccato il fondo. nella notte. Seduta accanto a Domenico D’Alterio, Francesco Rana e Matteo Azzali, Francesca Carrara ha cominciato a raccontare la sua infanzia difficile, segnata da un padre violento e da una madre distrutta da un amore tossico. 🔗 Leggi su Tvzap.it
