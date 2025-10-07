Francesca Farini è il nuovo vicesindaco di Figline e Incisa

Figline e Incisa (Firenze), 07 ottobre 2025 – Valdarno. Attuale assessore al bilancio, tributi, sanità, sociale, politiche per l’inclusione, rapporti con il consiglio comunale, attività produttive, commercio, è stata promossa a vice da Valerio Pianigiani. Prende il posto che era di Umberto Ciucchi, dimessosi lo scorso 25 settembre decretando il divorzio ufficiale tra Psi e maggioranza con il passaggio dei due consiglieri comunali socialisti nelle fila dell’opposizione. Ciucchi ha motivato la sua scelta con una lunga lettera in cui elenca i motivi della sua delusione nei confronti del sindaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Francesca Farini è il nuovo vicesindaco di Figline e Incisa

