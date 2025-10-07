Francesca Albanese via da In Onda per andare a Tintoria le frasi su Liliana Segre | Indegno che si debba andare dietro a lei sul genocidio – Il video

La verità sull’ abbandono dello studio di In Onda da parte di Francesca Albanese arriva con le tipiche domande iniziali del comico Stefano Rapone: «Come stai? Che hai fatto oggi?». Ospite al podcast Tintoria la relatrice speciale Onu ha risposto raccontando l’episodio successo lo scorso 5 ottobre nella trasmissione di Luca Telese e Marianna Aprile: «Ho commeso l’errore di andare in una di queste trasmissioni televisive in cui se non si fa la zuffa non si è contenti, e credo di essere proprio andata via. Ma comunque erano le 21 e già avevo detto che me ne sarei andata per venire da voi », ha raccontato a Rapone e Daniele Tinti. 🔗 Leggi su Open.online