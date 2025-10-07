Francesca Albanese via da In Onda per andare a Tintoria le frasi su Liliana Segre | Indegno che si debba andare dietro a lei sul genocidio – Il video
La verità sull’ abbandono dello studio di In Onda da parte di Francesca Albanese arriva con le tipiche domande iniziali del comico Stefano Rapone: «Come stai? Che hai fatto oggi?». Ospite al podcast Tintoria la relatrice speciale Onu ha risposto raccontando l’episodio successo lo scorso 5 ottobre nella trasmissione di Luca Telese e Marianna Aprile: «Ho commeso l’errore di andare in una di queste trasmissioni televisive in cui se non si fa la zuffa non si è contenti, e credo di essere proprio andata via. Ma comunque erano le 21 e già avevo detto che me ne sarei andata per venire da voi », ha raccontato a Rapone e Daniele Tinti. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: francesca - albanese
Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)
Paolo Mieli smaschera Francesca Albanese: "Alle prossime elezioni"
Dai dittatori a Francesca Albanese: chi c'è in Colombia alla festa terzomondista contro Israele
Il Fatto Quotidiano. . Francesca Albanese nel suo intervento ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi su TvLoft con la partecipazione di Andrea Scanzi. #marcotravaglio #accordiedisaccordi - facebook.com Vai su Facebook
La banalità del male Francesca Albanese e la sinistra che inciampa sulle pietre della propria ipocrisia Di @peraltro https://linkiesta.it/2025/10/liliana-segre-francesca-albanese-gaza/… via @Linkiesta - X Vai su X
Francesca Albanese via da In Onda per andare a Tintoria: “Era una trappola, la solita zuffa televisiva” - Francesca Albanese racconta a Tintoria perché ha lasciato lo studio di In Onda: "Le solite trappole dove serve la zuffa ... Come scrive fanpage.it
Francesca Albanese e la fuga da “In Onda”, svelato il mistero al podcast Tintoria: “Ho detto basta, dovevo venire qui” - La Relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati da una parte conferma di avere un appuntamento già concordato, dall'altra rivela di aver preso la palla al balzo poiché indispettita ... Scrive tpi.it