Francesca Albanese via da In Onda per andare a Tintoria le frasi su Liliana Segre | Indegno che si debba andare dietro a lei sul genocidio – Il video

Open.online | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La verità sull’ abbandono dello studio di In Onda da parte di Francesca Albanese arriva con le tipiche domande iniziali del comico Stefano Rapone: «Come stai? Che hai fatto oggi?». Ospite al podcast Tintoria la relatrice speciale Onu ha risposto raccontando l’episodio successo lo scorso 5 ottobre nella trasmissione di Luca Telese e Marianna Aprile: «Ho commeso l’errore di andare in una di queste trasmissioni televisive in cui se non si fa la zuffa non si è contenti, e credo di essere proprio andata via. Ma comunque erano le 21 e già avevo detto che me ne sarei andata per venire da voi », ha raccontato a Rapone e Daniele Tinti. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francesca - albanese

Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)

Paolo Mieli smaschera Francesca Albanese: "Alle prossime elezioni"

Dai dittatori a Francesca Albanese: chi c'è in Colombia alla festa terzomondista contro Israele

francesca albanese via ondaFrancesca Albanese via da In Onda per andare a Tintoria: “Era una trappola, la solita zuffa televisiva” - Francesca Albanese racconta a Tintoria perché ha lasciato lo studio di In Onda: "Le solite trappole dove serve la zuffa ... Come scrive fanpage.it

francesca albanese via ondaFrancesca Albanese e la fuga da “In Onda”, svelato il mistero al podcast Tintoria: “Ho detto basta, dovevo venire qui” - La Relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati da una parte conferma di avere un appuntamento già concordato, dall'altra rivela di aver preso la palla al balzo poiché indispettita ... Scrive tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Francesca Albanese Via Onda