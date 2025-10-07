Francesca Albanese via da In Onda per andare a Tintoria | Era una trappola la solita zuffa televisiva
Francesca Albanese racconta a Tintoria perché ha lasciato lo studio di In Onda: "Le solite trappole dove serve la zuffa. Dovevo venire qui da voi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: francesca - albanese
Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)
Paolo Mieli smaschera Francesca Albanese: "Alle prossime elezioni"
Dai dittatori a Francesca Albanese: chi c'è in Colombia alla festa terzomondista contro Israele
La banalità del male Francesca Albanese e la sinistra che inciampa sulle pietre della propria ipocrisia Di @peraltro https://linkiesta.it/2025/10/liliana-segre-francesca-albanese-gaza/… via @Linkiesta - X Vai su X
Con una delibera votata a maggioranza, il Comune di Bologna ha conferito la cittadinanza onoraria alla relatrice Onu per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese. La motivazione? “Per il suo impegno nella difesa del diritto internazionale e nella den - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Albanese via da In Onda per andare a Tintoria: “Era una trappola, la solita zuffa televisiva” - Francesca Albanese racconta a Tintoria perché ha lasciato lo studio di In Onda: "Le solite trappole dove serve la zuffa ... Come scrive fanpage.it
Francesca Albanese e la fuga da “In Onda”, svelato il mistero al podcast Tintoria: “Ho detto basta, dovevo venire qui” - La Relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati da una parte conferma di avere un appuntamento già concordato, dall'altra rivela di aver preso la palla al balzo poiché indispettita ... Riporta tpi.it