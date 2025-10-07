Francesca Albanese torna sulla polemica | Segre? Se uno ha un tumore

"I palestinesi non stanno cacciando l'invasore, stanno morendo di genocidio. Non c'è nessun invasore che cacceranno. Se continua così la polizia tecnica continuerà". Lo ha detto Francesca Albanese, relatrice dell'Onu sui territori palestinesi occupati, parlando ai giovani nel cortile del rettorato dell'Università di Genova occupato in solidarietà con la popolazione palestinese. Presente all'incontro anche l'attrice Sabina Guzzanti e Pietro Queirolo Palmas, uno degli attivisti genovesi della Global Sumud Flotilla rientrato ieri nel capoluogo ligure. Incalzata sul 7 ottobre, Albanese ha affermato: "Questo è un giorno drammatico, non c'è niente niente di romantico in una giornata così. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

