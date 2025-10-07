Francesca Albanese shock | contraddice sé stessa in 4 righe caos mentale

Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi, ha lasciato lo studio di In Onda su La7 dopo uno scontro acceso sulla questione di Gaza e sull’uso del nome di Liliana Segre nel dibattito. Leggi anche: In Onda, bufera in studio con Francesca Albanese: “Ha lasciato lo studio” A ricostruire la scena è stata la stessa Albanese, in un post pubblicato sui social, dove ha spiegato: “Ho lasciato @InOndaLa7 all’ennesima strumentalizzazione del nome della Sen. Segre per negare il genocidio a Gaza”. Un messaggio netto, dai toni indignati, che però si incrina poche righe dopo, quando la stessa Albanese aggiunge di aver avvisato in anticipo che sarebbe andata via alle 21. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Francesca Albanese shock: contraddice sé stessa in 4 righe, caos mentale

Ok, visto che la destra ci ha costruito tutta la sua oscena e quotidiana propaganda, forse è il caso di smontare pezzo per pezzo tutte le sciocchezze che sono state dette e il fango che è stato gettato in queste ore su Francesca Albanese. Primo. Francesca Alba Vai su Facebook

