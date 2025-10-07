Francesca Albanese | Rispetto Liliana Segre ma il suo dolore non la rende lucida sul genocidio a Gaza

Francesca Albanese spiega perché ha abbandonato la trasmissione In Onda e parla anche di Liliana Segre, tirata in ballo proprio quando la Relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati ha abbandonato il programma di La7. Intervistata da Fanpage, Albanese spiega perché è andata via nel momento in cui Francesco Giubilei ha preso la parola e si è detto d’accordo con Liliana Segre sul tema del genocidio a Gaza: “Sono una persona precisa ed ero già stata costretta a un ritardo, ma non accetto di prolungarlo se devo confrontarmi con due persone che non sono preparate sul tema Gaza”. 🔗 Leggi su Tpi.it

