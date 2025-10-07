Francesca Albanese le crepe a sinistra Dalle parole su Liliana Segre ‘non lucida’ al fuoco di fila del Pd | Narcisista arrogante polarizzante

La relatrice speciale dell’Onu, Francesca Albanese, è diventata un punto di riferimento politico e simbolico della causa palestinese in Italia. Ma secondo qualcuno questo è controproducente. E non mancano, all’interno del Partito democratico, voci critiche che parlano di “narcisismo”, “protagonismo” e “toni divisivi”. A innescare l’ultima ondata polemica è stata la recente uscita di Albanese su Liliana Segre – la relatrice aveva definito la senatrice a vita “non lucida” dopo le sue parole sul genocidio – ma il malcontento nel Pd fermentava da tempo. A Genova, la neosindaca Ilaria Salis ha declinato la partecipazione a un evento con Albanese “per altri impegni”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

