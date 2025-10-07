Francesca Albanese lascia In Onda e attacca La7 | Una triste trappola televisiva
Non si ferma la polemica che coinvolge Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. Dopo aver lasciato improvvisamente lo studio di “In Onda” domenica sera, la giurista ha raccontato. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
In questa notizia si parla di: francesca - albanese
Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)
Paolo Mieli smaschera Francesca Albanese: "Alle prossime elezioni"
Dai dittatori a Francesca Albanese: chi c'è in Colombia alla festa terzomondista contro Israele
La banalità del male Francesca Albanese e la sinistra che inciampa sulle pietre della propria ipocrisia Di @peraltro https://linkiesta.it/2025/10/liliana-segre-francesca-albanese-gaza/… via @Linkiesta - X Vai su X
Ok, visto che la destra ci ha costruito tutta la sua oscena e quotidiana propaganda, forse è il caso di smontare pezzo per pezzo tutte le sciocchezze che sono state dette e il fango che è stato gettato in queste ore su Francesca Albanese. Primo. Francesca Alba - facebook.com Vai su Facebook
In Onda, Francesca Albanese poco prima di abbandonare lo studio: "Devo lasciarvi" - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Riporta la7.it
"Sul genocidio a Gaza sono d'accordo con Liliana Segre": Francesca Albanese si alza e lascia lo studio in tv - Il conduttore Luca Telese prova a spegnere la polemica: "Doveva lasciare la trasmissione alle 21, c ... Secondo today.it