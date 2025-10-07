Francesca Albanese e la sinistra che inciampa sulle pietre della propria ipocrisia

Il secondo anniversario dell’atroce pogrom del 7 ottobre perpetrato da Hamas non potrebbe cadere in un momento più difficile, tra le flebili speranze di pace appese al controverso piano di Donald Trump e le crescenti manifestazioni di antisemitismo che si susseguono un po’ ovunque. Se da un lato questa è anche la prevedibile e ampiamente prevista conseguenza dei massacri indiscriminati perpetrati dal governo di Benjamin Netanyahu, dall’altro non solo, com’è ovvio, non li giustifica, ma non basta nemmeno a spiegarli. C’è un fondo limaccioso che le vicende attuali hanno smosso, non certo creato dal nulla. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Francesca Albanese e la sinistra che inciampa sulle pietre della propria ipocrisia

In questa notizia si parla di: francesca - albanese

Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)

Paolo Mieli smaschera Francesca Albanese: "Alle prossime elezioni"

Dai dittatori a Francesca Albanese: chi c'è in Colombia alla festa terzomondista contro Israele

Le parole di Francesca Albanese contro Liliana Segre e contro gli ostaggi sono indecenti. Io rivendico il diritto di aver detto mesi fa quello che pensavo sulla Albanese e sulla Segre. E continuerò a farlo ovunque. Chi non vuole la pace come l’Albanese è più e - X Vai su X

Con una delibera votata a maggioranza, il Comune di Bologna ha conferito la cittadinanza onoraria alla relatrice Onu per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese. La motivazione? “Per il suo impegno nella difesa del diritto internazionale e nella den - facebook.com Vai su Facebook

Francesca Albanese prenota la guida del Pd: "Ho paura, da destra atteggiamenti fascisti" - L'icona della sinistra ha raccontato nel corso di un convegno quanto sia grande la sua popolarità e ha confessato la paura per gli "atteggiamenti fascisti" della destra e delle forze dell'ordine: un a ... Come scrive tag24.it

Francesca Albanese, il delirio di onnipotenza della Sacerdotessa Pro Pal che bacchetta anche la Segre - Le ultime dichiarazioni della funzionaria Onu sulla Palestina che stanno facendo discutere. Segnala tag24.it