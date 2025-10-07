Francesca Albanese e la fuga da In Onda svelato il mistero al podcast Tintoria | Ho detto basta dovevo venire qui

Svelato il mistero della fuga di Francesca Albanese dalla trasmissione In Onda: la Relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, infatti, doveva registrare una puntata del podcast Tintoria, anche se non ha negato di aver approfittato dell’appuntamento già concordato per andare via dalla trasmissione poiché indispettita dagli altri due ospiti. Albanese, infatti, era ospite della trasmissione di La7 condotta da Luca Telese e Marianna Aprile quando, anche per via di un appuntamento già concordato come sottolineato dal presentatore, ha lasciato gli studi della trasmissione nel momento in cui Francesco Giubilei, anche lui ospite del contenitore d’approfondimento, ha detto di pensarla “come Liliana Segre sul genocidio a Gaza”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Francesca Albanese e la fuga da “In Onda”, svelato il mistero al podcast Tintoria: “Ho detto basta, dovevo venire qui”

