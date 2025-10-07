Francesca Albanese ai giardini Luzzati | la Lega chiede l’accesso agli atti sulla collaborazione del Comune
Il gruppo consiliare della Lega in Comune, rappresentato da Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua, ha presentato una richiesta formale di accesso agli atti riguardante l’evento previsto per oggi ai giardini Luzzati con la partecipazione di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Caso Francesca Albanese ai Luzzati, Salis: “Perplessa per l’assenza di polemiche sui saluti romani del 5 maggio” - Dopo le polemiche della Comunità ebraica, la relatrice delle Nazioni Unite incontrerà anche gli studenti che hanno occupato il Rettorato dell’Università ... Secondo ilsecoloxix.it
La città di Genova incontra Francesca Albanese, l'evento ai Luzzati - Appuntamento martedì 7 ottobre 2025, alle ore 20, ai Giardini Luzzati (inizialmente era in programma a Palazzo Ducale). Si legge su mentelocale.it