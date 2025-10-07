Francesca Albanese ai giardini Luzzati | la Lega chiede l’accesso agli atti sulla collaborazione del Comune

Il gruppo consiliare della Lega in Comune, rappresentato da Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua, ha presentato una richiesta formale di accesso agli atti riguardante l’evento previsto per oggi ai giardini Luzzati con la partecipazione di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

