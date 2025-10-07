Francesca Albanese a Tintoria | Via da In Onda avevo appuntamento qui

(Adnkronos) – Francesca Albanese spiega la fuga da 'In Onda', domenica sera, per presentarsi puntuale sul palco di Tintoria. La relatrice speciale dell'Onu per i territori occupati ha lasciato all'improvviso lo studio della trasmissione di La7. Albanese si è allontanata senza apparente preavviso mentre un altro ospite, Francesco Giubilei, si diceva d'accordo con la posizione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: francesca - albanese

Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)

Paolo Mieli smaschera Francesca Albanese: "Alle prossime elezioni"

Dai dittatori a Francesca Albanese: chi c'è in Colombia alla festa terzomondista contro Israele

Le parole di Francesca Albanese contro Liliana Segre e contro gli ostaggi sono indecenti. Io rivendico il diritto di aver detto mesi fa quello che pensavo sulla Albanese e sulla Segre. E continuerò a farlo ovunque. Chi non vuole la pace come l’Albanese è più e - X Vai su X

Con una delibera votata a maggioranza, il Comune di Bologna ha conferito la cittadinanza onoraria alla relatrice Onu per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese. La motivazione? “Per il suo impegno nella difesa del diritto internazionale e nella den - facebook.com Vai su Facebook

Francesca Albanese a Tintoria: "Via da In Onda, avevo appuntamento qui" - "Rispetto la senatrice Segre ma non possiamo dire che a Gaza non è genocidio perché lei non è d'accordo" ... Segnala adnkronos.com

Francesca Albanese lascia lo studio a In Onda mentre si parla di Liliana Segre: "Vergognosa", "Doveva andare" - Francesca Albanese ha lasciato improvvisamente lo studio di In Onda mentre Francesco Giubilei citava Liliana Segre sul genocidio: è polemica. Si legge su virgilio.it