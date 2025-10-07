Francavilla al Mare vetri nel cortile della scuola | Situazione indecorosa servono controlli e collaborazione

Chietitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tappeto di schegge di vetro nel cortile condiviso tra la scuola primaria D’Annunzio e la scuola media Michetti. È quello che ha trovato la sindaca di Francavilla al Mare, Luisa Russo, durante un sopralluogo effettuato di persona dopo diverse segnalazioni da parte dei cittadini.«Sono venuta a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francavilla - mare

Scontro fra due auto per una mancata precedenza a Francavilla al Mare [FOTO]

"Viale dei pini... morti": la protesta di una cittadina di Francavilla al Mare

"Un mare di Cerasuolo, passeggiando e...degustando" a Francavilla

I cortili invasi dall'acqua a Francavilla al Mare - Le forti piogge che si sono abbattute nelle ultime ore in Abruzzo, in particolare a Chieti e Pescara, hanno provocato un forte accumulo di acqua nelle strade. Scrive rainews.it

Incendio a Francavilla al mare - Evacuate per precauzione alcune abitazioni che comunque non hanno riportato danni. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Francavilla Mare Vetri Cortile