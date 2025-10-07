Francavilla al Mare vetri nel cortile della scuola | Situazione indecorosa servono controlli e collaborazione

Un tappeto di schegge di vetro nel cortile condiviso tra la scuola primaria D’Annunzio e la scuola media Michetti. È quello che ha trovato la sindaca di Francavilla al Mare, Luisa Russo, durante un sopralluogo effettuato di persona dopo diverse segnalazioni da parte dei cittadini.«Sono venuta a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: francavilla - mare

Scontro fra due auto per una mancata precedenza a Francavilla al Mare [FOTO]

"Viale dei pini... morti": la protesta di una cittadina di Francavilla al Mare

"Un mare di Cerasuolo, passeggiando e...degustando" a Francavilla

ZAINO SOSPESO, Lions Club Francavilla al Mare Il Cenacolo, 20 settembre 2025 Anche il Lions Club Francavilla al Mare Il Cenacolo ha aderito con entusiasmo all’iniziativa “Zaino Sospeso”, un progetto che mira a sostenere bambini e famiglie in difficoltà ec - facebook.com Vai su Facebook

I cortili invasi dall'acqua a Francavilla al Mare - Le forti piogge che si sono abbattute nelle ultime ore in Abruzzo, in particolare a Chieti e Pescara, hanno provocato un forte accumulo di acqua nelle strade. Scrive rainews.it

Incendio a Francavilla al mare - Evacuate per precauzione alcune abitazioni che comunque non hanno riportato danni. Secondo rainews.it