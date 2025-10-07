frah quintale nel nuovo disco amor proprio mette davanti solo se stesso

Mentre sono a cena con un artista che - credo - potrebbe fare featuring con chiunque, esce il nome di Frah Quintale; lui si esalta e mi confessa il rammarico di non essere riuscito a beccarlo in tempo per inserirlo nel proprio disco. Da quando lo conosco, ormai un numero di anni con la doppia cifra, Frah è sempre stato il rapper preferito del tuo rapper preferito, poi il cantante, l’illustratore e via dicendo. Anche quando i numeri - ahinoi - non confermavano uno status da certezza della scena musicale italiana, chiunque era sicuro della bontà del progetto di Frah. Giubbotto Stone Island, pantaloni Sex&Jeans, camicia Carhartt, occhiali da sole Gucci Ci sono stati momenti, negli anni, in cui sembrava che fosse finalmente e universalmente arrivato il momento di Frah, in cui alcune canzoni diventavano più famose o popolari dell’autore stesso, poi - per qualche ragione, alcune esterne, alcune interne - in qualche modo ci si è fermati sempre un po’ prima. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

