Frah Quintale | artisti siano spalla per chi si sente una voce sola

Quotidiano.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 7 ott. (askanews) - Poetico e impegnato, capace di comunicare belle emozioni, Frah Quintale, uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea esce con il nuovo album Amor proprio, un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza. "Amor proprio nasce da un percorso che è iniziato quattro fa, in cui ho cercato di concentrarmi su me stesso, su una rinascita. Parla di ricerca su se stessi e di trovare la propria dimensione nel mondo. Sono un dieci tracce, ho iniziato a lavorarci quattro anni fa e nel frattempo ci sono stati tanti cambiamenti nella mia vita". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

frah quintale artisti siano spalla per chi si sente una voce sola

© Quotidiano.net - Frah Quintale: artisti siano spalla per chi si sente una voce sola

In questa notizia si parla di: frah - quintale

Elezioni regionali, Tomasi “in corsa per la rimonta”. Dodici ore e nemmeno un panino, in auto sulle note di Frah Quintale

Frah Quintale annuncia il suo nuovo album Amor Proprio

Frah Quintale, il nuovo album ‘Amor Proprio’ fuori il 10 ottobre

Frah Quintale: artisti siano spalla per chi si sente una voce sola - (askanews) – Poetico e impegnato, capace di comunicare belle emozioni, Frah Quintale, uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea esce con il nuovo ... Scrive askanews.it

frah quintale artisti sianoFrah Quintale: «Ho imparato ad accettare la fine delle cose, anche nella musica. Il gossip su Joan Thiele? Siamo solo amici» - E ricorda gli inizi: «Nel 2016 si pensava a farcela tutti insieme, ma ciascuno a modo proprio. Come scrive vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Frah Quintale Artisti Siano