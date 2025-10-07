Frah Quintale | artisti siano spalla per chi si sente una voce sola

Milano, 7 ott. (askanews) - Poetico e impegnato, capace di comunicare belle emozioni, Frah Quintale, uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea esce con il nuovo album Amor proprio, un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza. "Amor proprio nasce da un percorso che è iniziato quattro fa, in cui ho cercato di concentrarmi su me stesso, su una rinascita. Parla di ricerca su se stessi e di trovare la propria dimensione nel mondo. Sono un dieci tracce, ho iniziato a lavorarci quattro anni fa e nel frattempo ci sono stati tanti cambiamenti nella mia vita". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

