"Spesso cerchiamo la via più breve per ottenere la felicità, per guarire una ferita dell'anima, per colmare un vuoto, per sentirci allineati agli altri. Alcuni per esempio studiano facoltà che in verità non gli piacciono, altri ancora invece saltano da una relazione all'altra pur di non rimanere soli, per interesse, per abitudine, per distrazione o semplicemente perché qualcuno ha detto loro che si fa così". E lui – Frah Quintale – ha invece deciso di uscire il 10 ottobre con il nuovo disco 'Amor Proprio'. "Senza essere ipocrita – confessa Frah Quintale – mi sono ritrovato almeno una volta in una di queste tre categorie ma poi è successo qualcosa.

© Lapresse.it - Frah Quintale, ‘Amor Proprio’ per lasciarsi trasportare nel tour