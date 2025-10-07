Frah Quintale ‘Amor Proprio’ per lasciarsi trasportare nel tour
“Spesso cerchiamo la via più breve per ottenere la felicità, per guarire una ferita dell’anima, per colmare un vuoto, per sentirci allineati agli altri. Alcuni per esempio studiano facoltà che in verità non gli piacciono, altri ancora invece saltano da una relazione all’altra pur di non rimanere soli, per interesse, per abitudine, per distrazione o semplicemente perché qualcuno ha detto loro che si fa così”. E lui – Frah Quintale – ha invece deciso di uscire il 10 ottobre con il nuovo disco ‘Amor Proprio’. “Senza essere ipocrita – confessa Frah Quintale – mi sono ritrovato almeno una volta in una di queste tre categorie ma poi è successo qualcosa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Elezioni regionali, Tomasi “in corsa per la rimonta”. Dodici ore e nemmeno un panino, in auto sulle note di Frah Quintale
Frah Quintale annuncia il suo nuovo album Amor Proprio
Frah Quintale, il nuovo album ‘Amor Proprio’ fuori il 10 ottobre
Frah Quintale annuncia il suo primo tour nei palazzetti ad aprile 2026! Biglietti disponibili su livenation.it 13 aprile - Milano, Unipol Forum 15 aprile - Firenze, Mandela Forum 17 aprile - Roma, Palazzo dello Sport 18 aprile - Napoli, Palaparte
Frah Quintale pubblica Lunedì blu, un sogno ricorrente che diventa canzone Il singolo anticipa l'album Amor Proprio (10 ottobre). Testo e significato
Intervista – FRAH QUINTALE: “Amor Proprio” è la somma di un viaggio - Un viaggio tra fragilità e consapevolezze, tra relazioni che finiscono e nuovi inizi. Scrive newsic.it
Frah Quintale: «Ho imparato ad accettare la fine delle cose, anche nella musica. Il gossip su Joan Thiele? Siamo solo amici» - E ricorda gli inizi: «Nel 2016 si pensava a farcela tutti insieme, ma ciascuno a modo proprio. Riporta vanityfair.it