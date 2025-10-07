Fragilità e salvezza | il nuovo romanzo di Nicola Polizzi

Sbircialanotizia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con “Qualche volta le nuvole sembrano isole” Nicola Polizzi torna in libreria con un romanzo pubblicato da Readaction Editrice che scava nel dolore e nella speranza. Tra vite in bilico e legami che chiedono ascolto, il libro mette a nudo ciò che spesso non si riesce a dire. Un romanzo che interroga le nostre fragilità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

fragilit224 e salvezza il nuovo romanzo di nicola polizzi

© Sbircialanotizia.it - Fragilità e salvezza: il nuovo romanzo di Nicola Polizzi

In questa notizia si parla di: fragilit - salvezza

Intervista a Francesco Aloia: 'Il Flaiano? Un'emozione, la scrittura è un rifugio non è salvezza' - Ha esordito con il romanzo Questo sangue masticato, un’opera in cui intreccia memoria personale e storia familiare, ... Come scrive it.blastingnews.com

Cristina Comencini, in nuovo romanzo la felicità come resistenza - 144, EURO 17,00) La felicità come forma di resistenza, di intimità e di presenza viva. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Fragilit224 Salvezza Nuovo Romanzo