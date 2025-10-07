Foto di una notte da sogno abusiva sulla passeggiata di Villa Olmo | la tenda blu affacciata sul lago

Nemmeno l’aria fresca dell’autunno ferma la voglia di dormire vista lago, anche dove non si può. Da giorni, sulla passeggiata di Villa Olmo, qualcuno ha deciso di accamparsi in uno degli angoli più belli del mondo, piantando una tenda azzurra a pochi passi dall’acqua.Peccato che in quell’area. 🔗 Leggi su Quicomo.it

