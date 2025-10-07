Forza Italia Sorte | Il partito è una corazzata Mi ricandido a segretario regionale

Bergamo. L’annuncio è arrivato nell’incontro organizzato con i segretari comunali e provinciali lombardi di Forza Italia. “Mi ricandido a segretario regionale”, ha svelato il deputato bergamasco e attuale coordinatore del partito Alessandro Sorte al termine del suo discorso. La riunione si è tenuta lunedì sera, 6 ottobre, nell’auditorium della Casa del Giovane in via Gavazzeni. Presenti circa 450 persone tra dirigenti e amministratori eletti. “Abbiamo tracciato un bilancio di questi primi anni di lavoro – spiega Sorte -. Il partito è in crescita: al Pirellone siamo passati da 6 a 10 consiglieri regionali, in alcune grandi città i consiglieri comunali sono raddoppiati e abbiamo aperto sedi ovunque sul territorio”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

