Forza Italia è il primo partito in Calabria con il 18% La soddisfazione di Casasco
"Forza Italia è il primo partito in Calabria con il 18%. E se sommiamo anche le altre due liste, Occhiuto Presidente e Forza Azzurri, si va oltre il 30%. Un risultato, come ha detto il nostro segretario Antonio Tajani, straordinario che rafforza il Centrodestra e pone Forza Italia come riferimento al centro, con il partito di Schlein appiattito sui 5 Stelle e all'estrema sinistra". Lo afferma ad Affaritaliani Maurizio Casasco, responsabile economico di Forza Italia all'indomani dei risultati elettorali alle Regionali in Calabria. "Ora, anche visti i risultati di questa tornata elettorale, ma non solo, per questo motivo occorre che il governo faccia il massimo sforzo possibile in Legge di Bilancio sul taglio delle tasse per il ceto medio". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Forza Italia Giovani Benevento al fianco di Coldiretti: “Difendiamo il Sannio e il Made in Italy”
Giustizia, sì alle carriere separate. Forza Italia celebra Berlusconi nel giorno dei duelli: «Così il suo sogno diventa realtà»
Palestina, Forza Italia replica ad Anselmo: "La Giunta non è rimasta in silenzio"
A parlare con Open è Alessandro Battilocchio, responsabile elettorale di Forza Italia. «Risultato del buon lavoro di Occhiuto. Lunga tradizione in Calabria, ma pur sempre dinamiche locali»
Centrodestra, Forza Italia stacca Fratelli d'Italia e la Lega. Tajani esulta: «Serve più centro»
POLITICA Calabria: Forza Italia primo partito, tiene il Pd. Delusione M5s - E' Forza Italia il partito grande vincitore di questa tornata di elezioni regionali in Calabria, che hanno visto la riconferma trionfale.
Occhiuto vince con il 57,26%, Forza Italia primo partito. Tridico al 41,73% - Anche la lista Occhiuto Presidente precede Fratelli d'Italia e Lega.