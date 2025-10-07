Forza Gaetano siamo tutti con te | una comunità intera in preghiera tra dolore e speranza

Tempo di lettura: 3 minuti “Forza Gaetano, siamo tutti con te”. La Valle Vitulanese si è stretta in un unico, intenso abbraccio di fede e speranza per Gaetano Cusano, il diciassettenne di Tocco Caudio e residente a Vitulano, ricoverato in coma farmacologico al “San Pio” di Benevento dopo la violenta aggressione avvenuta all’esterno di una discoteca di Montesarchio. Nella serata di ieri, presso la Basilica di Sant’Antonio a Vitulano, si è tenuto un momento di preghiera dedicato a Gaetan o, al quale ha preso parte un gran numero di fedeli, amici, compagni di scuola e semplici cittadini. Un gesto di vicinanza e di comunità che ha unito le voci e i cuori di un intero territorio, accomunato dall’unico desiderio di vederlo presto fuori pericolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

