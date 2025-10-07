Forum Risk management compie 20 anni ad Arezzo dal 25 al 28 novembre

Ilgiornaleditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) - Il Forum Risk management compie 20 anni e dà appuntamento ad Arezzo Fiere e Congressi dal 25 al 28 novembre ad oltre 15mila professionisti, docenti, operatori sanitari. "Dalla riforma del Ssn all'uso della 'migliore' pratica di applicazione dell'intelligenza artific. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

forum risk management compie 20 anni ad arezzo dal 25 al 28 novembre

© Ilgiornaleditalia.it - Forum Risk management compie 20 anni, ad Arezzo dal 25 al 28 novembre

In questa notizia si parla di: forum - risk

Forum Risk Management in sanità. L'evento ad Arezzo

Dal 25 al 28 novembre 2025 Arezzo ospita la ventesima edizione del Forum Risk Management in Sanità

La grande stagione del Palaffari. Torna il Forum Risk in sanità

forum risk management compieForum Risk management compie 20 anni, ad Arezzo dal 25 al 28 novembre - (Adnkronos) – Il Forum Risk management compie 20 anni e dà appuntamento ad Arezzo Fiere e Congressi dal 25 al 28 novembre ad oltre 15mila professionisti, docenti, operatori sanitari. Lo riporta msn.com

forum risk management compieDal 25 al 28 novembre 2025 Arezzo ospita la ventesima edizione del Forum Risk Management in Sanità - 200 relatori per discutere temi di governance, ricerca, innovazione e politiche sanitarie, con l'intento di elaborare raccomandazioni da sottoporre a Parlamento, Governo e Regioni ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Forum Risk Management Compie