Forte scossa di terremoto sul Gargano

Foggiatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una forte scossa di terremoto registrata in provincia di Foggia, segnatamente in mare sulla ‘Costa Garganica’, ha spaventato gli abitanti dei comuni costieri del Promontorio ma anche quelli dell'entroterra di San Marco in Lamis e dell'Alto Tavoliere tra Poggio Imperiale, San Severo e Apricena.Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: forte - scossa

Terremoto in Alaska, forte scossa di magnitudo 7.3. Allarme tsunami

Terremoto a Napoli oggi, forte scossa avvertita

Terremoto oggi a Napoli, forte scossa avvertita dalla popolazione

GARGANO Terremoto tra Mattinata e Monte Sant’Angelo: scossa di magnitudo 2.5 nel Golfo di Manfredonia - La zona del Golfo di Manfredonia rientra nella classificazione sismica del Gargano, un’area geologicamente complessa. Riporta statoquotidiano.it

Terremoto nelle Marche: forte scossa scuote la regione, paura tra i residenti - Una forte scossa di terremoto ha colpito le Marche nella mattinata di oggi, provocando paura e allarme tra i residenti della regione. Segnala notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Forte Scossa Terremoto Gargano