Forte scossa di terremoto sul Gargano
Una forte scossa di terremoto registrata in provincia di Foggia, segnatamente in mare sulla ‘Costa Garganica’, ha spaventato gli abitanti dei comuni costieri del Promontorio ma anche quelli dell'entroterra di San Marco in Lamis e dell'Alto Tavoliere tra Poggio Imperiale, San Severo e Apricena.Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Terremoto in Alaska, forte scossa di magnitudo 7.3. Allarme tsunami
Terremoto a Napoli oggi, forte scossa avvertita
Terremoto oggi a Napoli, forte scossa avvertita dalla popolazione
Forte scossa di magnitudo 4.4 nelle Marche: ecco cos'è successo
Una forte scossa di #terremoto si è verificata a #Pesaro, al largo della costa: la magnitudo è 4.4, con epicentro a 8 chilometri di profondità.
GARGANO Terremoto tra Mattinata e Monte Sant’Angelo: scossa di magnitudo 2.5 nel Golfo di Manfredonia - La zona del Golfo di Manfredonia rientra nella classificazione sismica del Gargano, un’area geologicamente complessa. Riporta statoquotidiano.it
Terremoto nelle Marche: forte scossa scuote la regione, paura tra i residenti - Una forte scossa di terremoto ha colpito le Marche nella mattinata di oggi, provocando paura e allarme tra i residenti della regione. Segnala notizie.it